Ministerpräsidentin auf Reisen : Schwesig in der Schweiz

von Iris Leithold

erstellt am 28.Sep.2017 | 21:00 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) reist am 3. und 4. Oktober in die Schweiz. MV sei in diesem Jahr Partnerland beim Empfang der Deutschen Botschaft in Bern zum Tag der Deutschen Einheit, erklärte ein Regierungssprecher gestern. Schwesig wird von Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph begleitet. Er werde bereits am Abend des 2. Oktober an einer von der Wirtschaftsfördergesellschaft Invest in MV und dem Unternehmerverband Vorpommern organisierten Investorenveranstaltung in Bern teilnehmen.

„Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Schweiz wirtschaftlich sehr eng verbunden“, sagte Schwesig. Im Nordosten hätten sich bereits eine Reihe von Medizintechnikunternehmen aus dem Alpenland angesiedelt.

Mehr als 1500 neue Jobs seien durch die Projekte und Ansiedlungen entstanden. „Diese Beziehungen wollen wir weiter ausbauen“, sagte Schwesig.

Ausgangspunkt für die „Standortoffensive MV“ in der Schweiz war laut Invest in MV die Ansiedlung des Lebensmittelherstellers Nestlé mit einem Kaffeekapselwerk 2012 in Schwerin. Zwei Unternehmensexpansionen aus der Schweiz nach MV seien voriges Jahr erfolgreich abgeschlossen worden: die Medizintechnik-Gruppe Ypsomed mit einem Werk in Schwerin und die Haag-Streit-Gruppe mit einer Kooperation mit dem Elektronikdienstleiter ml&s in Greifswald. Mehr als 100 Millionen Euro würden durch die beiden Vorhaben in MV investiert, mehr als 200 neue Dauerarbeitsplätze entstünden.