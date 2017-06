Mecklenburg-Vorpommern : Schwesig trifft SPD-Spitzenpolitiker

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die künftige Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will in ihrem neuen Amt nahtlos an die Politik des scheidenden Regierungschefs Erwin Sellering (beide SPD) anknüpfen.

Wirtschaftsförderung zur Schaffung gut bezahlter Jobs, die Unterstützung von Familien und Kindern sowie die Sicherung des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft würden auch Schwerpunkte der von ihr geführten Regierung sein. Das kündigte Schwesig gestern zu Beginn eines Treffens mit dem Vorstand der SPD-Landtagsfraktion und den SPD-Ministern an.

In gut zwei Wochen soll Schwesig vom Landtag zur neuen Regierungschefin gewählt werden. Die Ex-Bundesfamilienministerin tritt dann die Nachfolge von Sellering an. Im Landtagswahlkampf vor einem Jahr hatte Sellering die von Schwesig aufgelisteten Themen in den Vordergrund gerückt und so mit für den Wahlsieg der SPD gesorgt.

Das überraschende Treffen der SPD-Spitzenpolitiker in Basthorst bei Schwerin war auf Initiative von Fraktionschef Thomas Krüger anberaumt worden, um über die anstehenden Aufgaben zu beraten. Sie habe diese Gelegenheit dankend angenommen, ließ Schwesig verlauten. So soll es unmittelbar nach ihrem Amtsantritt noch im Juli eine Kabinettsklausur zum Doppelhaushalt 2018/2019 geben.