Figuren aus Historie, Sagen und Märchen bringen Gästen Wissenswertes über mecklenburgische Städte nahe

von svz.de

15. August 2018, 12:00 Uhr

„Seid gegrüßt, ihr Bürgersleut’“, heißt Jürgen Materlik auch heute Abend wieder am Hauptportal der Sternberger Stadtkirche seine Gäste willkommen. In schwarzer Hose, Schnürhemd, mit braunem Umhang, Filzhut, Hellebarde, Laterne und Horn „fange ich in der dritten Person an zu reden“, sagt der 69-Jährige. Seit dieser Saison führt er als Nachtwächter durch das abendliche Sternberg.

„Es ist eine Rolle, mit der ich mich identifiziere. Ich gucke mir auch einen Junker aus, der mir hilft, die Hellebarde zu tragen.“ Dann mit den Worten: „Junker, komme er doch herbei!“

Bei einem seiner früheren Rundgänge hatten ihn Gäste darauf angesprochen, dass zu den Abendführungen ein Nachtwächter kommt. Das kannten sie aus anderen Städten und erwarteten es so auch in Sternberg. Jürgen Materlik griff die Idee auf, die Stadt unterstützte ihn.

Mehr als 200 Teilnehmer haben Nachtwächter Jürgen I., wie er sich nennt, in diesem Jahr schon begleitet. Über 20 sind es im Durchschnitt. „Waren es 2017 überwiegend Sternberger, weil sie vielleicht auch neugierig waren“, wie er vermutet, „sind es jetzt vor allem Urlauber“.

Sehr an Geschichte interessiert, weiß der 69-Jährige viel über die Zeit des Mittelalters in Sternberg. So kann er Rede und Antwort stehen. Wobei er auch schon mal ins Stottern kommen kann, besonders, wenn Kinder Fragen stellen. Kann er eine Frage von Gästen nicht beantworten, lese er zu Hause noch einmal nach. Ohnehin höre die Recherche nie auf.

Auf den Versuch, mit Historie und Sagenfiguren Identität in Westmecklenburg zu schaffen, setzen Städte wie Gadebusch, Wismar, Boizenburg und Neustadt-Glewe . In der alten Münz- und Fürstenstadt Gadebusch führt Gerhard Schotte als Münzmeister Bernhard Juengelingk vorbei an historischen Gemäuern. Zwischen dem wieder kommunal eigenen Schlossberg nebst Herrenhaus und der Stadtkirche mit Grabstelle einer schwedischen Königin prägte Bernhard Juengelingk als Meister seines Faches 1549 den Mecklenburger Reformationstaler. Geschichte und Geschichten sind es, die der Gadebuscher Schotte in historischer Kluft Nachtschwärmern beim Rundgang und kulinarischen Erlebnistouren nahe bringt.

Längst Kultstatus besitzt das Schweriner Petermännchen. Der Burggeist mit weißem Bart ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Der Ruf des Nachtwächters von Neustadt-Glewe oder der seines hanseatischen Kollegen in Wismar werden erhört. Letzterer führt im traditionellen Gewand durch die Unesco - Welterbestadt. In der Hansestadt darf natürlich Klaus Störtebeker nicht fehlen, der einst Wismar besucht haben soll. Zahlreiche Boizenburger kennen die märchenhaften Auftritte ihrer Kräuterhexe.

Norbert Vormelker, Marketingabteilung Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin, sieht in dem Erfolg der Figuren aus der Historie und der Sagen- und Märchenstraße den Gästewunsch nach besonderen Erlebnissen: „Die Leute wünschen sich jemanden zum Klönen.“ Das steigere die Erlebbarkeit von Städten und Orten. Es sei einfach schön, wenn sich für solch eine Aufgabe Menschen im Ehrenamt begeistern können, so Vormelker.