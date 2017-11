Opfer aus MV : Sexueller Missbrauch mit Handy gefilmt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Thomas Volgmann

erstellt am 14.Nov.2017 | 20:55 Uhr

Zum mutmaßlichen sexuellen Missbrauch von zwei Soldatinnen auf dem Truppenübungsplatz in Todendorf bei Lütjenburg in Schleswig-Holstein sind heute neue Einzelheiten bekannt geworden. Wie die Staatsanwaltschaft Kiel gegenüber unserer Redaktion bestätigte, gab es ein Video von der Tat. „Die Datei war vorhanden, ist aber gelöscht worden“, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler, Sprecher der Kieler Staatsanwaltschaft. Im Landeskriminalamt in Kiel hätten Fahnder versucht, die Datei wiederherzustellen. „Das ist bislang leider nicht gelungen“, so Bieler. Die Person, die mit seinem Handy gefilmt hat, soll nicht der Beschuldigte gewesen sein. Es gab also einen weiteren Beteiligten.

In der Nacht zum Freitag waren zwei Soldatinnen einer Versorgungseinheit der Flugabwehrraketengruppe 21 aus Sanitz (Landkreis Rostock), die auf Lehrgang in Todendorf war, sexuell missbraucht worden. Die Frauen sind 18 und 22 Jahre alt. Feldjäger nahmen noch in der Nacht einen 29-jährigen Unteroffizier als Tatverdächtigen fest Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, ist aber wieder auf freiem Fuß. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft gibt es zwar Hinweise auf seine Täterschaft, aber nach dem derzeitigen Ermittlungsstand keinen dringenden Tatverdacht, der Voraussetzung für eine Untersuchungshaft wäre.

Erste Meldungen, wonach die beiden Frauen betrunken waren und deshalb nicht in der Nacht vernommen werden konnten, haben sich inzwischen als falsch erwiesen. Nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft ließ die Bundeswehr die beiden Soldatinnen nach der rechtsmedizinischen Untersuchung abholen und zurück in die Heimatkaserne bringen. Darum konnten die Frauen erst in Rostock von der dortigen Kripo in Amtshilfe vernommen werden und nicht von der ermittelnden Behörde in Kiel.

Zum Abschluss des Lehrganges gab es auf dem Truppenübungsplatz zwar eine Feier. Es existieren aber keine Belege dafür, dass dort von den Frauen übermäßig Alkohol getrunken worden war. Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern.

Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von der gerichtsmedizinischen Untersuchungen der DNA vom Tatort. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. „Auch sind die Vernehmungen noch nicht abgeschlossen“, so Bieler.