Termine-Top-5 : Show der Pferde, historischer Traktoren und Graffitikünstler

Großes Pferde-Spektakel auf dem Gestüt Ganschow

In 21. Auflage finden in diesem Jahr im Gestüt Ganschow, die in Deutschland einzigartigen Ganschower Stutenparaden statt. Jeweils an zwei Sonntagen 9. und 16. Juli sowie am Samstag, 22. Juli präsentiert das Gestüt ein abwechslungsreiches Schauprogramm mit knapp 20 Schaubildern, die nicht nur für Pferdeliebhaber eine Augenweide sind.

„Pubpillon“ rockt Parchim

Am Samstag sorgen die Magical Mystery Band aus Neubrandenburg, Mathew James White aus Neuseeland, die Sons of Settlers aus Südafrika und The Stimulators aus München auf dem Mönchhof für Stimmung bei der „Pubpillon“-Musiknacht in Parchim.

Lanz Bulldogs lassen den Acker beben

Es sind bereits zwei Jahre seit dem letzten Treffen vergangen, doch am 8. und 9. Juli ist es wieder soweit und der Bauernhof der Familie Reichelt in Plau am See (Ortsteil Quetzin) öffnet sich um Punkt 9 Uhr für das 17. Lanz Bulldog- und Oldtimertreffen.

Italienische Nacht im Schlosspark Bothmer

Ein lauer Sommerabend mit Picknickkorb und hochkarätiger Musik vor der traumhaften Kulisse von Schloss Bothmer – die Gala im Schlosspark ist das traditionsreichste und wohl schönste Open Air der Festspiele M-V. Beginn ist am Samstag um 19 Uhr.

Full Color Graffitijam in Rostock

Neben diversen Rostocker Szenegrößen werden sich am Samstag namhafte Crews aus Leipzig, Berlin, Hamburg und Bremen die Ehre geben und auf acht Konzeptwänden auf dem Theatervorplatz am Volkstheater Rostock ihren Beitrag zum Thema Graffiti und U-Bahnen leisten.

erstellt am 07.Jul.2017 | 19:00 Uhr