Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an: Nunmehr 2266,9

Die hohen Steigerungsraten der Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern halten unverändert an. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock berichtete, wurden am Montag landesweit 4254 neue Infektionsfälle registriert. Am Montag vor einer Woche waren es 2711. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz um 87,1 Punkte auf nunmehr 2266,9. Am vergangenen Montag waren noch 1806,8 Fälle.

Damit hat der Nordosten die mit Abstand...

