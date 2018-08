Platz sieben : So gut sind die Schulen im Land

MV hat sich im Bildungsranking leicht verbessert. Größtes Plus im Land: Die soziale Herkunft des Kindes wirkt sich kaum auf seine Bildungsergebnisse aus

von Birgit Sander

15. August 2018, 20:45 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Schulen haben sich nach einer neuen Studie im bundesweiten Vergleich leicht verbessert. Das Land liegt im Bildungsranking der 16 Bundesländer jetzt auf Platz 7, wie aus dem Bildungsmonitor 2018 des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Die wirtschaftsnahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft stellte die Vergleichsstudie gestern in Berlin vor.

Die größte Stärke Mecklenburg-Vorpommerns liegt demnach in der Integration: Die soziale Herkunft der Kinder wirkt sich wenig auf ihre Bildungsergebnisse aus. Im Lesen erreichten die Schüler Bestwerte. Andererseits erhöhte sich der Anteil der ausländischen Schulabgänger ohne Abschluss deutlich – von 8,2 Prozent 2015 auf überdurchschnittliche 15,9 Prozent 2016. Ein großes Problem sind laut Bildungsmonitor auch vorzeitig aufgelöste Ausbildungsverträge. 39,1 Prozent der Auszubildenden brachen die Lehre ab. Das war die dritthöchste Zahl aller Bundesländer. Viele Schüler müssten ein Schuljahr wiederholen.

Mehr Promovierende in MV im Vergleich der Länder

Als positiv wurde bewertet, dass das Land gemessen an der Wirtschaftskraft viele Hochschulforscher und die höchste Promotionsquote aller Bundesländer hat. Acht Prozent der Hochschulabschlüsse waren Promotionen, im Bundesschnitt waren es nur sechs Prozent. Nachholbedarf gibt es demnach aber in ingenieurwissenschaftlichen Fächern.

Deutliche Schwächen gab es im Bereich der Digitalisierung. Im aktuellen Bildungsmonitor wurde dieser Bereich erstmals vertieft untersucht. Demnach haben deutsche Schulen im internationalen Vergleich bei der Computernutzung generell Nachholbedarf. Das gelte auch für die IT-Kompetenzen der Schüler und in der Forschung. In MV ist die Ausgangslage hier durchschnittlich – etwa bei der IT-Ausstattung der Schulen, der Kompetenz der Lehrkräfte, der Förderung der IT-Kompetenzen der Schüler sowie der Nutzung digitaler Medien. Dennoch hätten unterdurchschnittlich wenige Jugendliche einen IT-Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Es gebe wenige IT-Absolventen an den Hochschulen und es würden sehr wenige Digitalisierungspatente angemeldet – keine zehn Prozent des Bundesschnitts.

Fairerweise muss man aber auch sagen, dass zumindest hier in MV viel Geld hier investiert wird. Bisher wurde jede Schule, auf die ich gegangen bin (4 insgesamt) saniert oder ist bereits komplett saniert, sogar sehr modern. Und zum Stichwort Architektur gibt es auch Ausnahmen: pic.twitter.com/8OGwTmwsn3 — NICO (@NitroCorgi) 29. Juni 2018