Neuer Intendant, neue Gesichter, neuer Spielplan : So startet das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin in die neue Saison

Designierter Intendant des Mecklenburgischen Staatstheaters präsentierte sein neues Leitungsteam und den Spielplan 2021/22.

Schwerin | Mit einem neuen grafischen Auftritt, das von einem großen roten M beherrscht wird, will das Mecklenburgische Staatstheater mit seinen sechs Sparten am 24. September die Spielzeit 2021/22 beginnen. Hans-Georg Wegner, der designierte Generalintendant, will das M, das schon in den 80er-Jahren stilprägendes Gestaltungselement des Schweriner Theaters wa...

