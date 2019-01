Grüne Woche in Berlin : „So voll war es noch nie“

Mecklenburg-Vorpommern-Halle bei der Grünen Woche gut besucht.

von SEKA

18. Januar 2019, 20:00 Uhr

Zwei Schiffe, das Blau des Meeres und eine Vielzahl regionaler Produkte: Das ist die Mecklenburg-Vorpommern-Halle auf der diesjährigen Grünen Woche. Insgesamt 70 Aussteller, erstmals aus allen Landkreisen des Landes, sind auf das Messegelände am Rande Berlins gekommen.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr auch dabei zu sein“, sagt Romuald Bittl, Dezernent für Bau, Wirtschaft und Naturschutz beim Landkreis Rostock. Bei der Eröffnung der Länderhalle, nahm Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) den Landkreis Rostock in die Großfamilie Grüne Woche auf. „Nach 20 Jahren kann sich Mecklenburg-Vorpommern endlich in Gänze präsentieren“, sagt Backhaus. Gemeinsam mit Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) begrüßte Backhaus die Aussteller, die aus dem ganzen Land nach Berlin gekommen sind.

Gänge voll und Sitzplätze belegt

Für Hoffmeister ist es der erste Besuch auf der Grünen Woche. Die Idee stamme vom Landwirtschaftsminister. „Unsere Ressorts haben viele Schnittstellen, daher freue ich mich, hier zu sein“, sagt Katy Hoffmeister.

Backhaus zog bereits in den Mittagsstunden ein positives Fazit für den ersten Messetag. „Ich habe das Gefühl, so voll war es noch nie“, sagt Backhaus. Die Gänge waren voll, alle Sitzplätze vor der Bühne belegt. Der Berliner Alexander Weigelt sitzt ganz vorn. Vor ihm steht ein Bier aus der Region. Bereits seit sechs Jahren kommt er mit seinen Freunden in die Mecklenburg-Vorpommern-Halle. „Das hat bereits Tradition“, sagt Weigelt. Gute Stimmung, Essen, Getränke für jeden Geschmack – das sind für den Berliner die Erfolgsfaktoren, die die Länderhalle ausmachen.

Bei den Standbetreibern war das Stimmungsbild im Tagesverlauf gespalten. „Wir sind gut zufrieden“, sagt Anne-Kathrin Werth vom Köcheclub Wismarbucht. Für Benny Schmiedemann könnte es jedoch besser laufen. In den vergangenen Jahren lag der Stand von Sanddorn Storchennest an den äußeren Gängen. Jetzt sind die Ludwigsluster im Zentrum der Halle platziert. „Hier kommen zwangsläufig weniger Besucher vorbei“, sagt Schmiedemann.

