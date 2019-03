So war das mit Ihrem

Zusammen mit dem DDR-Museum in Berlin suchen wir Ihre Geschichten mit dem Trabant 601, die Teil der Sonderausstellung „Mein Trabi – 26 Zweitaktgeschichten“ werden könnten. Die ersten Leser haben uns bereits ihre Erlebnisse geschildert – ein amüsanter Einblick nicht nur in Technikgeschichte.

von Denny Schröter

26. März 2019, 19:07 Uhr

Mit dem Trabi 601





Im Sommer 1981 kam ich mit meinem Trabi 601 von Putlitz vom Tanken. Unterwegs nahm ich zwei Tramperinnen, Studentinnen aus Budapest, die nach Schwerin wollten, mit. Eigentlich wollte ich sie in Marnitz, wo ich zu Hause bin, wieder absetzen, aber da es gerade stark regnete, brachte ich sie bis hinter Parchim. Dabei kamen wir ins Gespräch und tauschten unsere Adressen aus. Zu Weihnachten kam dann ein Brief aus Budapest und ich wurde nebst Familie eingeladen eine Woche in ihrem Haus zu wohnen. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen und fuhren in den Sommerferien 1982 los Richtung Budapest, ich mit meiner Frau und den zwei ältesten Töchtern – 17 und 16 Jahre alt.

Hinter Prag mussten wir tanken. An der Tanksäule hatte vor uns ein Wartburg getankt und es war noch das Gemisch eingestellt 1 : 25. Also nahm ich die Zapfpistole und tankte voll. Als wir dann auf der Autobahn Richtung Brünn waren machte der Motor plötzlich komische Geräusche und blieb dann mit einem lauten Kreischen stehen. Es ging nicht mehr weiter. Ein vorbeikommendes Auto hat uns dann bis zur nächsten Tankstelle abgeschleppt. Dort meldeten wir uns bei der Polizei, und diese organisierte für uns den Abschleppdienst, der uns nach Brünn in eine Werkstatt brachte.

Man sagte uns zu, innerhalb von zwei Tagen einen neuen Motor einzubauen. Da waren wir sehr froh, denn in der DDR musste man auf einen neuen Motor Monate lang warten. Wir suchten uns also ein Hotel… und am nächsten Tag besichtigten wir Brünn… Am nächsten Tag holten wir dann nachmittags unser repariertes Auto ab. Bezahlen brauchten wir erst ein viertel Jahr später zu Hause!

Als wir aus der Stadt raus fuhren, lief plötzlich der neue Motor auch wieder fest. Da kam in mir eine Vermutung auf: ob vielleicht doch kein Öl in dem angeblichen Gemisch war? Ich fuhr mit dem nächsten Linienbus zurück zur Werkstatt und bat den Meister mit mir zu meinem Trabant zu fahren und etwas Öl mitzunehmen. Nachdem dieser dieses in den Tank gegossen und ordentlich verrührt hatte, lief der Motor Gott sei Dank wieder. Später habe ich dann festgestellt, dass in der Tschechoslowakei an den Tanksäulen zwei Zapfpistolen hängen und nicht wie bei uns zu Hause nur eine: eine für blankes Benzin und eine für Gemisch. Das hatte ich nicht gewusst.

(...) In Budapest kamen wir allerdings zwei Tage später an als verabredet. Die ersten Person, die wir an der angegebenen Adresse trafen, war eine junge Frau aus Parchim, die auch gerade angereist war – wieder so ein Zufall! Das Haus, vor dem wir jetzt standen war ja kein Hotel, sondern ein Pfarrhaus, und die Studentin, die uns eingeladen hatte, war die Pfarrerstochter gewesen, was wir bis dahin gar nicht wussten. Das für uns reservierte Zimmer war inzwischen schon anderweitig vergeben, aber das war kein Problem: Die Familie gab uns das Zimmer ihrer Söhne, die gerade verreist waren. Für unsere Mädchen wurde im Garten das Zelt aufgestellt, und wir konnten nun die schöne Stadt Budapest erkunden…

Insgesamt war es nun doch noch ein sehr schöner Urlaub geworden und der Trabant 601, der schon 13 Jahre alt war, hat prima durchgehalten, bis auf einmal, wo wir das Spannband des Kühlgebläses wechseln mussten, aber das kannten wir schon und hatten immer eins als Reserve mit.