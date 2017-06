Landtag MV : Sondersitzung zur Wahl Schwesigs

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die frühere Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) soll am 4. Juli im Landtag in Schwerin zur neuen Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gewählt werden. Auf Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und CDU habe Parlamentspräsidentin Sylvia Bretschneider eine Dringlichkeitssitzung einberufen, teilte der Landtag gestern in Schwerin mit. Der bisherige Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) erklärte in einem Schreiben an die Präsidentin, dass er zum 4. Juli, 9.00 Uhr, von seinem Amt zurücktreten werde. Zwei Stunden später soll die Wahl seiner Nachfolgerin erfolgen.

Schon am 2. Juli soll Schwesig auf einem Sonderparteitag auch zur Nachfolgerin Sellerings an der Spitze des SPD-Landesverbands gewählt

werden.