Wetter : Sonniges Wetter in Mecklenburg-Vorpommern

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet in den kommenden Tagen viel Sonnenschein. Am Mittwoch ist es trocken bei Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. An der Küste liegen die Temperaturen bei 10 bis 14 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist es meist klar. Am Morgen kann sich stellenweise Nebel oder Hochnebel bilden. Die Temperaturen sinken auf minus drei bis drei Grad. In Bodennähe kann es verbreitet Frost geben. Am Donnerstag steht nahezu ungestörter Sonnenschein an. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad, an der Ostsee zwischen 11 und 14 Gr...

