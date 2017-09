Müritz-Hotel Klink : Sprengung bei uns im Livestream

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte hat für die Sprengung des Müritz-Hotels ein Flugverbot für Drohnen erlassen. Durch die Explosion heute in Klink könnten die Drohnen außer Kontrolle geraten und in die Menschenmenge fliegen, sagte eine Sprecherin in Neubrandenburg. Die Anordnung sei in Abstimmung mit der Luftfahrtbehörde erlassen worden. Zur Sprengung des zehngeschossigen früheren DDR-Vorzeigehotels werden hunderte Schaulustige erwartet. Sie müssen einen Sicherheitsabstand von 300 Metern einhalten. Einige Firmen bieten Extra-Schiffsausflüge zur Sprengung an. Wir sind per Livestream auf Facebook dabei.