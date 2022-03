Modernisierung : Staatliches Museum in Schwerin vor umfassendem Umbau

Den ersten Kraftakt für eine Modernisierung hat das Staatliche Museum in Schwerin bewältigt. Das historische Gebäude gegenüber dem Schloss ist leer geräumt. Die Handwerker können kommen.

Das Staatliche Museum in Schwerin ist leer geräumt und damit bereit für den großen Umbau. „Das letzte Bild ist abgehängt und gut verstaut. Jetzt können die Arbeiten beginnen“, sagte die Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen, Pirko Zinnow, am Donnerstag in Schwerin. Insgesamt etwa 2500 Gemälde seien seit Oktober aus Ausstellun...

