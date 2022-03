Prozess : Staatsanwalt: Anklage wegen Vergewaltigung von 18-Jähriger

Drei Monate nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 18-Jährigen in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) ist Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben worden. Der 34-jährige Mann, der kurz nach der Tat verhaftet worden war, muss sich wegen Vergewaltigung vor dem Landgericht Stralsund verantworten, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte. Der Beschuldigte soll die junge Frau am Abend des 18. Dezember in der Nähe eines Supermarktes in Wolgast an der Bundesstraße 111 angesprochen, plötzlich in ein Gebüsch gezerrt und dort sexuell missbraucht haben. Dann war er nach Angaben der Polizei geflohen.

Auf die Spur des Verdächtigen sei man durch eine genaue Täterbeschreibung durch das Opfer, die Spurenauswertung und Videoaufnahmen einer nahe gelegenen Tankstelle gekommen, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft erläuterte. Der Beschuldigte habe die Vorwürfe bisher bestritten. Die Frau hatte sich nach dem Vorfall an dem Samstag gegen 23.00 Uhr an hera...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.