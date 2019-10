Starsow: Forstarbeiter durch herabfallenden Ast verletzt

von svz.de

Ein Forstarbeiter ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in einem Waldgebiet auf dem Holm in der Nähe von Starsow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verletzt worden. Als der 56-Jährige einen schräg abstehenden Baum absägte, kippte dieser gegen einen anderen Baum, woraufhin ein großer Ast auf den Kopf des Mannes fiel, wie die Polizei mitteilte. Dabei zog er sich eine blutige Wunde zu. Der Verletzte wurde zur Behandlung in das Klinikum in Neubrandenburg gebracht.