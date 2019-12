Stiere-Bank als Schleudersitz?

Schweriner Handball-Drittligist stellt Trainer Mannhard Bech frei

von Hagen Bischoff

02. Dezember 2019, 20:09 Uhr

Der Trainerstuhl bei den Mecklenburger Stieren mutiert offenbar immer mehr zum Schleudersitz. Die Drittliga-Handballer haben gestern mit Mannhard Bech ihren derzeitigen Coach von seiner Tätigkeit freigestellt. Bech war seit Umbenennung des SV Post Schwerin in SV Mecklenburg Schwerin 2013 (später dann Mecklenburger Stiere) bereits der sechste Trainer der Schweriner.

Beim Neuanfang in Liga drei zur Saison 2013/14 stand Holger Antemann an der Seitenlinie. Er wurde mit seiner Mannschaft Elfter (27:33). Die zweite Spielzeit unter Antemann beendeten die Landeshauptstädter auf Rang zehn (25:35). In der Saison 2015/16 führte „Antek“ die Schweriner kurzzeitig auf Platz eins der 3. Liga, wurde Anfang November nach einer Niederlagenserie samt Abstiegsplatz allerdings durch Maik Handschke ersetzt. Der schaffte mit dem SV Mecklenburg Schwerin mit Platz zwölf den Klassenerhalt (27:33) und zog danach weiter nach Aue.

Für ihn übernahm im Mai 2016 Danny Anclais den Trainerposten der nun Mecklenburger Stiere heißenden Schweriner. Sportlichen Fortschritt gab es auch ein wenig, die Stiere landeten nach 30 Drittliga-Spielen auf Platz sieben (33:27). Anclais war anschließend auch verantwortlich für die Vorbereitung auf die Spielzeit 2017/18, bat im Juli 2017 aber laut Verein um die Auflösung seines Vertrages. Interimsweise übernahmen Stephan Riediger und Dirk Schimmler die Trainergeschicke bei den Stieren. Nach erfolgreichen Übergangs-Monaten präsentierten die Stiere im Januar 2018 mit Mannhard Bech einen Meistertrainer in Schwerin. Bech führte Altenholz in der Saison 2016/17 zur Drittliga-Meisterschaft. Ähnliches erhofften sich die Stiere nun auch in Schwerin von Bech. Die Spielzeit 2017/18 beendeten die Stiere auf Platz drei (40:16). Ein Jahr später landete man auf Rang vier (38:22). In dieser Saison sollte der große Wurf gelingen – die Meisterschaft in Liga drei wurde von der Geschäftsführung ausgerufen. Davon ist die Mannschaft, die unter anderem mit Mathias Pedersen den besten Werfer der 3. Liga ersetzten und auf vielen Schlüsselpositionen neu besetzt werden musste, mit Platz sieben und 13:15 Punkten meilenweit entfernt. So musste nun auch Mannhard Bech, der noch einen Vertrag bis Sommer 2021 besitzt, seinen Stuhl bei den Mecklenburger Stieren, die intern eine Menge Machtkämpfe austragen, räumen.

Gestern stand für die Stiere Athletik-Training auf dem Programm. Denkbar wäre, dass ab sofort erneut Stephan Riediger und Dirk Schimmler interimsweise als Duo an der Seitenlinie stehen werden, bis der Verein einen neuen Trainer präsentieren kann. An vielen Stellschrauben werden die Stiere nicht drehen können, empfangen die Schweriner doch bereits am Sonntag Aufsteiger Vinnhorst.