Stralsund: 58-Jähriger tot im Wasser gefunden

von Winfried Wagner

04. Februar 2020, 17:43 Uhr

Bei einem Unfall am Sportboothafen auf der Insel Dänholm in Stralsund ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Leiche des 58-jährigen Stralsunders am Dienstag im Wasser gefunden. Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits seit dem Wochenende nicht mehr zu Hause und am Montag nicht zur Arbeit gekommen war. Seine Frau hatte ihn am Dienstag als vermisst gemeldet. Nach ersten Untersuchungen sei der Mann vermutlich in dem Hafen ins Wasser gestürzt und nicht wieder an Land gekommen. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es nicht.