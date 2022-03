Verkehrsunfall : Straßenbahn fährt Gleisarbeiter in Rostock an

In Rostock ist ein Gleisarbeiter von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag unweit der Haltestelle Zoo im Hansaviertel, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Der 42-Jährige sei mit Arbeiten am Straßenbahngleis befasst gewesen, als ihn die Bahn erfasste. Der Mann erlitt Verletzungen an Kopf und Schulter, wurde zunächst von Rettungskräften medizinisch versorgt und kam dann in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die genaue Ursache für den Unfall und die Umstände seien noch unklar.

