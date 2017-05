Neubrandenburg : Streit eskaliert: Ex-Freund will Frau vom Balkon stoßen

vergrößern 1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

In einem Streit hat ein Mann versucht, seine ehemalige Lebenpartnerin vom Balkon zu stoßen. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Neubrandenburg.

Wie die Polizei mitteilt, begaben sich der Mann und seine Ex-Freundin zusammen mit den beiden Kindern zur Wohnung der 32-Jährigen. Dort wollte der 36-jährige Tatverdächtige noch einige seiner Sachen packen und dann gehen. Trotz der Aufforderung der Frau, ihre Wohnung nicht zu betreten, tat er dieses doch. Das war der Anlass für einen verbalen Streit, welcher in der weiteren Folge immer mehr eskalierte. Dabei schlug der Tatverdächtige auf die Frau ein und würgte sie so stark, dass sie in Atemnot geriet.

Auf dem Balkon der Wohnung, in der 5. Etage, fand die Streitigkeit ihren Höhepunkt. Der Tatverdächtige versuchte, seine Ex-Freundin vom Balkon zu stoßen. Dies konnte diese nur verhindern, indem sie sich mit aller Kraft an dem Gestänge der Markise festklammerte.

Dann ließ der Mann plötzlich von der Frau ab. Die beiden Kinder, vier und neun Jahre alt, mussten den Vorfall die ganze Zeit mitansehen.

Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu, welche ambulant im Klinikum Neubrandenburg behandelt werden mussten.

Der 36-jährige Mann wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdacht des versuchten Totschlages aufgenommen.

von Polizei/svz.de

erstellt am 27.Mai.2017 | 22:45 Uhr