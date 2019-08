Vipperow : Strohpresse in Flammen

Zwischenzeitlich schlugen die Flammen mehrere Meter in die Höhe.

von Susan Ebel

12. August 2019, 17:29 Uhr

Bei Erntearbeiten ist am Nachmittag eine Strohpresse zwischen Priborn und Vipperow in Flammen aufgegangen und nahezu vollständig ausgebrannt. Zwischenzeitlich schlugen die Flammen mehrere Meter in die Höhe. Das angrenzende Feld wurde ebenfalls von den Flammen erfasst, wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Priborn, Rechlin, Vipperow und Röbel. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann zur Stunde noch nicht gesagt werden.