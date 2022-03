Rostock : Studierende fordern hybride Lehre zu Semesterbeginn

Der Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) der Universität Rostock fordert zu Beginn des Sommersemesters mindestens vier Wochen Hybridlehre - also Vorlesungen sowohl online als auch in Präsenz. So solle es den Studierenden ermöglicht werden, an allen Vorlesungen teilnehmen zu können, sagte die Asta-Vorsitzende Kristin Wieblitz am Donnerstag. Dies gelte insbesondere für die Studierenden, die sich wegen der rasant steigenden Fallzahlen selbst infizierten oder jene, die zu einer Risikogruppen gehörten und voraussichtlich das ganze Semester nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen könnten.

Zum anstehenden Sommersemester gibt es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.