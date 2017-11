Prozess in Schwerin : Tod der Ex-Frau in Auftrag gegeben

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

von Andreas Frost

erstellt am 08.Nov.2017 | 20:45 Uhr

Fast 22 Jahre nach dem Attentat auf die Ex-Frau eines Fahrlehrers geht am Schweriner Landgericht die juristische Aufarbeitung des Falls in die Schlussrunden. Wegen Anstiftung zum versuchten Mord hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch elf Jahre Haft für den 53-jährigen Angeklagten gefordert. Sie ist überzeugt, dass er im Auftrag des Fahrlehrers die beiden Männer anheuerte, die der Frau am 3. März 1996 in Plate bei Schwerin in den Kopf schossen. Das Opfer überlebte schwer verletzt.

„Er kannte das Opfer überhaupt nicht und sprach ihm doch das Lebensrecht ab“, behauptete die Staatsanwältin über den Angeklagten. Entweder brauchte er Geld oder er wollte sich im kriminellen Millieu Schwerins einen Namen machen, mutmaßte ihr Kollege über die Motive des gelernten Kochs.

„Als es klopfte, scherzten meine Tochter und ich, wir würden keinen Staubsauger an der Tür kaufen“, erinnerte sich das Anschlagsopfer als Zeugin vor Gericht. Zwei Vermummte drückten die Tür auf. Nach einem Kopfschuss sank die Frau zu Boden. Zu ihrem Glück verfehlte ein zweiter Schuss sein Ziel.

Der Fahrlehrer und seine Ex lieferten sich einen üblen Streit um Geld und um das Sorgerecht für den Sohn, als der Angeklagte dem Fahrlehrer Hilfe anbot, so die Ankläger. Sie sind überzeugt, dass es dabei um einen Mordauftrag ging. Die Zeugen, auf die sich die Staatsanwaltschaft beruft, sind allesamt in den Fall verstrickt. Sie haben über viele Jahre entweder geschwiegen oder andere Versionen des Tathergangs berichtet, aber aus Sicht der Ankläger spät zur Wahrheit gefunden. Als sie seit 2004 nach und nach anfingen, gegen den Angeklagten auszusagen, hatten sie die Justiz am Hals und erhofften sich Vorteile.

Der Fahrlehrer gab als Zeuge zum ersten Mal vor Gericht zu, den Tod seiner Ex-Frau in Auftrag gegeben zu haben – und zwar über den Angeklagten. Ihm sei im Gefängnis gedroht und auch „Schweigegeld“ angeboten worden, weshalb er lange schwieg oder andere Versionen von sich gab. Der Fahrlehrer wurde zweimal freigesprochen, bevor das Landgericht Stralsund ihn 2002 zu 14 Jahren Gefängnis verurteilte, ohne dass er damals gestanden hatte.

Auch einer der gescheiterten Mörder sagte, er habe den Auftrag über den Koch vermittelt bekommen. Er wurde 1997 zu lebenslanger Haft verurteilt und hofft, endlich auf Bewährung entlassen zu werden. Auch wolle er sein Gewissen entlasten. Deshalb breche er das Ganovenehrenwort, niemanden zu verpfeifen. Sein Komplize wurde 1997 zu sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt. Beide kassierten vom Fahrlehrer 10 000 Mark.

Die dritte Stütze der Ankläger ist ein Bauunternehmer. Der Angeklagte habe zuerst ihm den Mordauftrag angedient. Er ging zum Schein darauf ein, kassierte vom Fahrlehrer 24 000 Mark und verschwand. Er war wegen Drogendelikten im Gefängnis, als er über die mutmaßliche Rolle des Angeklagten auspackte.

Der Angeklagte räumte lediglich ein, vom Mordauftrag gewusst und dem Bauunternehmer davon erzählt zu haben – aber nur, damit der Fahrlehrer „abgezockt“ werden kann. Ansonsten schwieg der Koch. Am Mittwoch werden seine Verteidiger in ihren Schlussvorträgen wohl vor allem versuchen, Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugen zu säen.

Im Falle eines Schuldspruchs wird das Gericht einen „Strafrabatt“ berücksichtigen, weil das Verfahren so endlos lange dauert. Auf eine solche Vergünstigung kann die Ex-Frau des Fahrlehrers nicht hoffen, sagte die Staatsanwaltin. Sie muss die Folgen des Anschlags ihr Leben lang ertragen.