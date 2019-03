Großbrand in Friedland : Tonnenweise Kunststoff in Flammen

Einwohner der Stadt Friedland und umliegender Orte werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

von Susan Ebel

19. März 2019, 17:21 Uhr

Ein Großbrand in Friedland bei Neubrandenburg hält seit dem Nachmittag die Feuerwehren aus der gesamten Umgebung in Atem.

Tonnenweise Kunststoffreste brennen auf dem Hof einer Recyclingfirma. Inzwischen hat das Innenministerium eine Warnung vor giftigen Dämpfen herausgegeben.

Rund 100 Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Die Flammen schlagen teils meterhoch in den Himmel, Feuerwehrleute kommen aufgrund der enormen Hitze nicht an den Brandherd heran. Das Feuer war am Nachmittag gegen 16:30 Uhr ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Mehrere Messwagen der Feuerwehr sind Einsatz um die Schadstoffbelastung in der Luft zu messen. Die Löscharbeiten werden noch bis in die Nacht hinein andauern, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge niemand. Warum der Brand auf dem Gelände ausgebrochen ist, war am Abend unklar.