Identität geklärt : Tote Frau ist Vermisste aus Mecklenburg-Vorpommern

Sie trieb im Havelkanal bei Buchow-Karpzow und wurde seit mehreren Tagen vermisst

von dpa

29. August 2018, 16:42 Uhr

Die Identität der tot im Havelkanal bei Wustermark (Brandenburg) gefundenen Frau ist geklärt. Es handele sich um die vermisste 29-jährige Frau aus Linstow, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, Harald Nowack. Angehörige aus ihrem Heimatland Polen hätten sie identifiziert. Der Fall beschäftigt derzeit die Polizei in Polen, Deutschland und den Niederlanden.

Mehr zum Thema Vermisste aus MV? : Unbekannte Frau treibt tot im Havelkanal

Unterdessen sei die Todesursache der am Montag bekleidet gefundenen Frau noch nicht endgültig geklärt, die Obduktion der Toten sei noch nicht abgeschlossen. Hinweise auf ein Fremdverschulden wie Verletzungen gebe es bislang nicht. Ergebnisse werden den Angaben zufolge frühestens Donnerstag erwartet. Die Rostocker Staatsanwaltschaft leite das Verfahren, weil die 29-Jährige am 25. August aus Linstow verschwand, wo sie arbeitete. Vermutlich ihre Eltern in Polen hätten sie in Polen als vermisst gemeldet.

Ihr letzter Begleiter – ein 27 Jahre alter Mann aus Polen – sei inzwischen in den Niederlanden in U-Haft genommen worden. Als Grund hätten die polnischen Behörden angegeben, dass bei dem Mann das Auto der 29-Jährigen gefunden worden sei.

Ein Bootsführer hatte die Tote in dem zu Wustermark gehörenden Ortsteil Buchow-Karpzow entdeckt. Da sie mehrere Tage im Wasser gelegen hatte, war eine schnelle Identifizierung nicht möglich. Die Polizei hatte in dem Zusammenhang mehrere Orte und Immobilien in Mecklenburg-Vorpommern untersucht, an denen sich die Frau und der 27-Jährige aufgehalten haben sollen.