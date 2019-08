Mecklenburg-Vorpommern : Tourismusgeschäft brummt

Zweistellige Zuwachsraten durch statistischen Effekt. Glawe rechnet 2019 mit neuem Urlauberrekord

von Torsten Roth

20. August 2019, 17:30 Uhr

Supersommer, tolles Strand- und Campingwetter, neue Quartiere: Mecklenburg-Vorpommern hat auch in diesem Jahr im Tourismusgeschäft weiter Boden gut gemacht und peilt erneut einen Urlauberrekord an. Hoteliers, Pensions- und Campingplatzbetreiber und Gastronomen haben in allen Landesteilen im ersten Halbjahr mehr Gäste und Übernachtungen als im Vorjahr registriert – bis knapp 25 Prozent mehr beispielsweise auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, geht aus der vom Land und der Branche gestern vorgelegten Halbjahresbilanz hervor. Außer in Schwerin: Statistische Effekte, Bettensteuer, fehlendes Tagungszentrum, meist nur Tagesgäste – als einzige Region weist die Landeshauptstadt einen leichten Rückgang aus.

Die Branche boomt dennoch: Einer Saisonumfrage zufolge rechnen 40 Prozent der befragten Betriebe mit einer Auslastung von mehr als 90 Prozent, erläuterte Wolfgang Waldmüller, Präsident des Tourismusverbandes. Auch die Gastronomen meldeten leichte Zuwächse, sagte Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes. MV lasse nicht nach, meinte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) gestern. Im ersten Halbjahr seien 10,3 Prozent mehr Gästeankünfte und 14,5 mehr Übernachtungen registriert worden. MV das beliebteste Urlaubsland in Deutschland: Ein realistisches Ziel, meinte Glawe. Allerdings beruht die diesjährige Erfolgsstory vor allem auf statistischen Effekten: So seien nach einem Gerichtsurteil erstmals auch ein Teil der Ferienhäuser und -wohnungen in die Übernachtungsstatistik eingeflossen, die nunmehr 325 000 Betten im Land erfasst – 45 000 mehr als bisher. Doch auch ohne den Statistikeffekt kann die Branche zulegen: Vergleichbare Modellrechnungen zugrundegelegt wird unterm Strich mit einem Zuwachs von etwa 3,5 Prozent gerechnet. Glawe gibt sich optimistisch: Er erwartet 2019 erneut Rekordergebnisse und rechnet am Jahresende mit bis zu 33 Millionen Übernachtungen. Im vergangenen Jahr waren 30,9 Millionen gezählt worden.

Es könnten noch mehr sein: Probleme bei der Anreise, schlechte Erreichbarkeit der Urlaubsorte, Staus durch Baustellen auf den Hauptanreiserouten – Gäste sind genervt. Auch der teilweise schlechte Zustand der Radwege im Land schrecke Touristen ab, ergab eine Umfrage. Unzufriedenheit zudem in den Restaurants: Gäste klagten über die Qualität gastronomischer Angebote im Land. „Da sind Verbesserungen notwendig“, fordert Tourismuspräsident Waldmüller. Vor allem aber bringt Personalnot die Wachstumsbranche an Grenzen. Jedes fünfte Unternehmen berichte inzwischen, dass es Schwierigkeiten habe in der Hauptsaison, genügend Beschäftigte zu gewinnen, erklärte Waldmüller: „Der Fachkräftemangel schlägt voll durch.“