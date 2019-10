Trassenheide: Motorradfahrer bemerkt Kurierauto zu spät - schwer verletzt

von svz.de

04. Oktober 2019, 17:45 Uhr

Ein Motorradfahrer hat bei Trassenheide im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich schwere Verletzungen zugezogen. Der 38-Jährige war am Freitagnachmittag auf der Straße in Richtung Karlshagen unterwegs, als er nach Angaben der Polizei ein Kurierauto zu spät bemerkte, das rückwärts in ein Grundstück fuhr. Er versuchte auszuweichen, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 38-Jährige aus Usedom erlitt eine Rippenprellung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.