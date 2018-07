Ex-MS Deutschland : Traumschiff zu Gast in Wismar

Früher Tahiti, heute Nordwestmecklenburg

von Holger Glaner

20. Juli 2018, 20:00 Uhr

Die 175 Meter lange MS Deutschland, die einst 15 Jahre lang als ZDF-Traumschiff die Welt bereiste, machte heute in der Unesco-Welterbestadt Wismar fest. Unter dem Namen „World Odyssey“ sticht das schwimmende Grandhotel übrigens seit Herbst 2015 immer über die Wintermonate für den US-Veranstalter „Semester at Seas“ mit 600 Studenten an Bord in See.