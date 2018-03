Tag der offenen Töpferei : Treffpunkt Töpferscheibe

An diesem Wochenende öffnen 93 Keramiker in Mecklenburg-Vorpommern ihre Werkstätten

von Katja Haescher

10. März 2018, 05:00 Uhr

Bei Christiane Gregorowius in Dambeck bei Wismar füllt sich das Regal mit Töpferwaren, die auf ihren Brand warten. Töpfe, Teller, Tassen – alle noch in der Erdfarbe des getrockneten Tons. Und die Töpferscheibe rotiert weiter, denn am Wochenende kommt Besuch: Am 10. und 11. März ist Tag der offenen Töpferei und die Keramikerin und ihre Kollegen landauf, landab laden in ihre Werkstätten ein. Zum neunten Mal empfangen die Töpfer in MV Besucher direkt neben Scheibe und Brennofen. „Und weil wir so viele sind, lohnt es sich, an diesem Tag eine Runde zu machen“, sagt Christiane Gregorowius, die die Veranstaltung fürs Bundesland organisiert.

Anders als auf Töpfermärkten, deren Plätze meist im Rahmen einer Ausschreibung vergeben werden, kann beim Tag der offenen Töpferei jeder dabei sein, der das Handwerk professionell betreibt. Der Termin ist bewusst gewählt: Am zweiten Märzwochenende ist Ostern schon in Sicht und die Zeit der Töpfermärkte noch nicht da. Eine saisonverlängernde Maßnahme sozusagen, aber auch ein gemeinsamer Start in den Frühling und die Chance für Besucher, ein vielfältiges Handwerk nicht nur am Verkaufsstand kennen zu lernen.

In Mecklenburg-Vorpommern nehmen 93 Keramiker an der Aktion teil. Das zeigt auch, wie groß die Werkstattdichte im Nordosten ist – größer als in vielen anderen Teilen Deutschlands. Fast ein Sechstel der 600 Töpfer, die am zweiten Märzwochenende deutschlandweit die Werkstatt öffnen, arbeitet zwischen Elbe und Oder. Für Reisende in Sachen Töpferkunst verspricht das eine enorme Vielfalt. „Obwohl wir so viele sind, macht jeder etwas anderes“, sagt Christiane Gregorowius. Mal aus Porzellan und mal aus Ton, mal mit Holz-, Elektro- und Rakubrand, mal Gebrauchskeramik und mal Kunstobjekte. Neben dieser Vielfalt zeigen die Keramiker am Tag der offenen Töpferei den Entstehungsprozess, aus dem Teller, Tassen & Co. hervorgehen. Das Produkt bekommt dadurch einen anderen Stellenwert, wird als individuelles Stück Handwerkskunst abseits von Massenproduktion erlebbar. „Die Menschen interessiert außerdem, wie wir leben und arbeiten“, weiß Christiane Gregorowius, die in den zurückliegenden Jahren pro Aktionstag 80 bis 100 Gäste begrüßen konnte. Viele Keramiker bieten zusätzlich Mitmach-Aktionen an, andere laden zur Ofenöffnung oder Kaffee und Kuchen.

Gleichzeitig ist der Tag der offenen Töpferei auch ein Beispiel dafür, wie eine Aktion wachsen kann. Nicht nur die Zahl der Teilnehmer im Bundesland hat sich inzwischen verdoppelt, der gemeinsame Auftritt ermöglicht auch eine bessere Vermarktung.

Apropos Vermarktung: Die Organisatoren aus den Bundesländern treffen sich ebenfalls regelmäßig, um frischen Wind in den Werkstatttag zu bringen – in diesem Jahr auf der Insel Poel im Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns.

Öffnungszeiten und Infos: 10. und 11. März, 10 bis 18 Uhr, www.tag-der-offenen-toepferei.de