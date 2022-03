Nordwestmecklenburg : Unbekannter setzt Papierlager in Brand: 500 000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat ein Papierlager in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) in Brand gesetzt und damit einen Schaden in Höhe von etwa einer halben Million Euro verursacht. Das Lager samt Überdachung und eine Sortieranlage standen am Sonntagabend in Flammen wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Anlage liegt außerhalb der Ortskerns - Menschen sind laut Polizei daher nicht in Gefahr. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

