Fischregen Crivitz 1792 : Und ewig fliegen die Stahlfische

Auch wenn es eher nach Geschichten aus dem Reich der Mythen und Legenden klingt, wird über das Phänomen Tierregen seit Jahrhunderten aus fast allen Weltengegenden immer wieder berichtet. Fische und Frösche führen dabei die Hitliste der flugunfähigen Tiere an, die so mir nichts, dir nichts vom Himmel gefallen sind. Aber auch von Quallen und toten Vögeln wird berichtet. In der Silvesternacht 2011 lagen z. B. in der US-Kleinstadt Beebe, Arkansas, Vögel zu Tausenden in Gärten, Feldern und auf Hausdächern. Eine Vogelkundlerin spekulierte damals über den massenhaften Tod der Rotschulterstärlinge, „dass der Schwarm von einem Hagelsturm in höheren Luftregionen getroffen wurde – oder von Blitzen“.

1974 starben auch in Deutschland Tausende Schwalben nach einem plötzlichen Wintereinbruch an Entkräftung.

In einer mehr oder weniger skurrilen Liste im Internet werden auch Spinnen, Würmer und sogar eine Kuh aufgeführt, die vom Himmel geregnet sein sollen. Von Blutregen, buntem Schnee, blutigen Steaks und Geldscheinen ganz zu schweigen.

Auch in Filmen und Büchern wimmelt es nur so vor Viechern und seltsamen Dingen, die auf der Erde landen. In Terry Pratchetts fantastischen „Scheibenwelt“-Romanen plumpsen etwa Bettgestelle, Kuchen und Dosensardinen auf eine Welt, die auf den Rücken von vier Elefanten ruht. In dem großartigen Film „Magnolia“ aus dem Jahr 1999 regnet es Frösche. Auch Stephen King erzählt in der Kurzgeschichte „Regenzeit“ von Fröschen mit scharfen Zähnen, die vom Himmel fallen. Sogar Haie sind vor der Fantasie von Filmemachern nicht sicher; gleich in allen drei Teilen der „Sharknado“-Kinofilme regnet es die titelgebenden sharks.

Über die Wortgeschichte des englischen Ausdrucks „It is raining cats and dogs“ streiten sich allerdings die Wissenschaftler bis heute. Wenn wir im Deutschen sagen, es regnet Strippen oder es schüttet wie aus Eimern, gibt es in vielen anderen Sprachen gleichfalls lustige Entsprechungen – von alten Weibern mit Keulen und Trollen bis zu jungen Katzen und Schubkarren.

Dass es allerdings Männer regnen möge – halleluja – wird wohl für immer ein unfrommer Wunsch liebestoller Damen bleiben.