Vorpommern-Greifswald : Unfall in Greifswalder Unterführung: Zwei Radfahrer verletzt

Bei einem Unfall in einer Unterführung sind in Greifswald zwei Radfahrer verletzt worden. Eine 34 Jahre alte Frau und ein 50-Jähriger mit Hund fuhren laut Polizei am Sonntagmorgen einander entgegen. Da die Unterführung aus einer Kurve bestehe und sich beide Radfahrer nicht daran gehalten hätten, auf der rechten Seite zu fahren, berührten sich den Angaben zufolge ihre Lenker. Daraufhin stürzten beide zu Boden. Beide erlitten laut Polizei blutende Wunden am Hinterkopf und wurden in Kliniken gebracht. Bei dem 50-Jährigen bestand der Verdacht einer Gehirnerschütterung. Der Hund blieb unverletzt.

