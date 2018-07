Rostock : Unimedizin: Bleibt er oder geht er?

Bis Montag Nachmittag muss das Land über Kündigung oder Verbleib des Vorstandschefs entscheiden

von Michael Seidel

16. Juli 2018, 05:00 Uhr

Es scheint alles gesagt. Jetzt müsste eigentlich eine Entscheidung fallen. Aber wo drei Juristen sind, gibt’s sprichwörtlich fünf Meinungen. Also bleibt der Vorstandsvorsitzende der Universitätsmedizin Rostock (UMR), Prof. Christian Schmidt, vorerst suspendiert. Obwohl nach Informationen unserer Redaktion mehrere Teams aus prüfenden Juristen nicht einen Beleg für auch nur annähernd schwere Verfehlungen in Schmidts Verhalten gefunden haben. Keiner der straf- und disziplinarrechtlichen Vorwürfe ließ sich demnach erhärten. Auch nicht von der Kanzlei, die der Aufsichtsratsvorsitzende, Kultus-Staatssekretär Sebastian Schröder (SPD), beauftragt hatte, alle ihm vorgelegten Anschuldigungen zu prüfen.

Weitere Bereiche der Landesregierung, die sich ebenfalls irgendwie für zuständig hielten (etwa das Gesundheitsressort von Harry Glawe, CDU oder das SPD-geführte Finanzministerium), wollten ebenfalls prüfen – schließlich handelt es sich um den Chef der größten Klinik im Land, zumal der seit seiner Anstellung profitabelsten Klinik. Doch das Kultusministerium verbat sich wohl äußere Einmischung. Dennoch wurde die Schweriner „Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung“ beauftragt, sich ebenfalls alle Akten anzuschauen. Die GSA ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Landes, zu deren Aufgaben unter anderem das Controlling von Landes-Beteiligungen gehört. Die UMR ist mit ihren Tochterfirmen ein Landesbetrieb. Auch die GSA-Prüfer fanden offenbar nicht einen Vorwurf substanziell bestätigt. Die Anschuldigungen gegen Schmidt jedenfalls beruhten offenbar weniger auf Fakten, sondern mehr auf Vermutungen, Fragmenten oder Entwürfen von Schreiben oder Mails und ähnlich dürren Argumenten.

Deshalb drohen dem Land Schadensersatzzahlungen in Millionenhöhe. Auf jeden Fall wird es den Professor weiter bezahlen müssen – bis zum 31.12.2026 – ob er Vorstandschef bleibt oder nicht. So steht es in seinem Vertrag. Der könnte maximal aufgelöst werden, wenn ihm schweres Fehlverhalten oder gar eine Straftat nachgewiesen werden könnte. Danach sieht es aber so überhaupt nicht aus. Vielmehr könnte wohl als einziger Vorwurf „schlechte Manieren“ übrigbleiben – das aber ist hierzulande nicht strafbar. Darüber hinaus sollten sich eher diverse hochrangige UMR-Führungskräfte Sorgen machen, dass dank der intensiven Prüfung aus mehreren Richtungen durchaus Fehlverhalten in ihren Bereichen nachzuweisen wäre. Wenn man es denn wollte.

Heute um 17 Uhr läuft jedenfalls eine letzte Frist, binnen derer Schmidts Anwälte zu bohrenden Nachfragen des Aufsichtsrats Stellung nehmen konnten. Nach deren Auffassung hätte der Aufsichtsrat längst darüber entscheiden müssen, ob er Schmidt fristlos kündigt. Doch auch über die gesetzliche 14-Tage-Frist streiten Juristen trefflich: Schmidts Anwälte sagen, die Frist lief ab dem Tag, ab dem Aufsichtsrat die maßgeblichen Vorwürfe bekannt waren – das war der 28. Mai. Das Kultusministerium meint, die Frist laufe „ab Kenntnis des vollständig geklärten Sachverhalts“. Letztlich dürfte dieser Gelehrtenstreit unerheblich sein, wenn Schmidt heute als vollständig oder im Wesentlichen rehabilitiert wieder ins Amt des Vorstandsvorsitzenden eingesetzt würde. Eine für beide Seiten gesichtswahrende Lösung setzte indes voraus, dass Schmidt in einer gewissen Demut und ohne Siegesgeheul „mitspielt“, wie Insider sagen. Offen würde dennoch bleiben, inwieweit er das Land für den erlittenen Rufschaden in Anspruch nehmen wird.