Ukraine-Krieg : Unimedizin Greifswald schickt Hilfsgüter

Die Unimedizin Greifswald will den Menschen in der von Russland angegriffenen Ukraine unter anderem mit Medikamenten und Verbandszeug helfen. Am Samstag machen sich drei Transporter auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze, wie die Klinik am Freitag mitteilte. Von einem dortigen Logistikzentrum sollen die Hilfsgüter an Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen verteilt werden. Zu der Lieferung gehören demnach auch Hygieneprodukte, Lebensmittel und Schutzausrüstung für medizinisches Personal.

Angesichts des furchtbaren Leids in europäischer Nachbarschaft sei es selbstverständlich für den Vorstand und die Mitarbeitenden, dass man den Menschen in Not helfen, sagte der Vorstandsvorsitzende Uwe Reuter. „Wir nehmen natürlich auch Verletzte und andere dringende Fälle aus der Ukraine zur Behandlung auf.“ Neben der Soforthilfe sei auch ein Spendenk...

