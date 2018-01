Entschädigung zu gering : Unschuldig im Knast: MV zahlt 28 800 Euro

Der Staat stiehlt sich mit einer Haftentschädigung von 25 Euro pro Tag aus der Verantwortung Was ist ein Tag in Freiheit eigentlich so wert? Glaubt man der deutschen Justiz: exakt 25 Euro. Genau dieser Tagessatz steht einem Menschen zu, der nach einer richterlichen Entscheidung zu Unrecht in einem Gefängnis gesessen hat. Erbärmlich und unwürdig ist, wie die Justiz mit den Opfern ihrer eigenen Irrtümer umgeht. Stimmt, Fehler in der Rechtssprechung sind unvermeintlich. Denn Richter sind Menschen und die sind bekanntlich selten unfehlbar. Ein Blick in die Statistik Mecklenburg-Vorpommerns belegt aber auch, dass die Fehlerquote gerade bei der Anordnung von Untersuchungshaft relativ gering ist. 750 Menschen mussten unter dringendem Tatverdacht 2017 in Untersuchungshaft, weil nach Ansicht der Richter bei ihnen Fluchtgefahr, Wiederholungsgefahr oder die Gefahr einer Manipulation von Zeugen oder Beweismitteln bestand. Bei elf Inhaftieren löste sich der Tatverdacht im Verlauf der Ermittlungen in Luft auf. Zugegeben, die Quote allein ist nicht schlecht, zumal man bei den aufgehobenen Entscheidungen nicht generell von richterlichem Unvermögen ausgehen kann. Manchmal fehlen zu Beginn der Ermittlungen die Erkenntnisse, die den zu Unrecht Beschuldigten später entlasten. Aber es geht nicht um Quoten, sondern um Menschen. Ist das Unrecht erkannt, darf sich die Justiz nicht mit 25 Euro pro Tag aus der Verantwortung stehlen. Kostbare Lebenszeit wurde hinter Gittern verbracht, ist damit unwiederbringlich weg. Zudem ist der Ruf mit kaum einzuschätzenden Folgen ruiniert: Irgendwas wird schon dran gewesen sein an den Vorwürfen, heißt es noch nach Jahren. So ganz ohne Grund geht doch keiner in den Knast... Doch, leider!