Dauerregen : Unwetter im Norden weniger stark als erwartet

In Waren mussten die Einsatzkräfte nach Angaben der Regionalleitstelle im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte rund 40 Mal ausrücken. Mehrere Keller standen unter Wasser und einige Straßen waren überschwemmt. In Rostock, Schwerin und Neubrandenburg blieb es trotz anhaltenden Regens überwiegend ruhig. Vereinzelt habe es in der Nacht rund um Schwerin Anrufe wegen überfluteter Keller gegeben, teilte die Regionalleitstelle mit.

Das Unwetter hat den Norden Deutschlands weniger heftig getroffen als befürchtet. In Hamburg sind in der Nacht zum Freitag nach Angaben von Polizei und Feuerwehr durch andauernden Regen mehrere Gullydeckel übergelaufen. Überschwemmungen habe es nicht gegeben. Auch in Schleswig-Holstein fiel heftiger Regen, größere Einsätze verzeichneten die Leitstellen aber nicht.

Besonders heftig wütete der Regen in Brandenburg und Berlin. In der Bundeshauptstadt wurde der Ausnahmezustand wegen des Unwetters ausgerufen. Er bleibt heute Morgen in Berlin noch bestehen. Zunächst sollte er noch bis 8 Uhr morgens anhalten, wie die Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Am Morgen war die Feuerwehr noch mit rund 600 Feuerwehrleuten im Einsatz. Am Donnerstagabend seien sie von etwa 550 ehrenamtlichen Helfern unterstützt worden, sagte Björn Radünz von der Berliner Feuerwehr.

Hauptproblem seien nach wie vor vollgelaufene Keller. „Wir appellieren an die Bevölkerung, bis zu einer Wasserhöhe von circa 5 Zentimetern nicht die Feuerwehr zu rufen“, so Radünz. In der Nacht seien die Einsätze etwas zurückgefahren worden. „Unsere Helfer sollen ihre Kräfte für kommende Einsätze am Freitag aufladen.

Heftig traf es am Donnerstag den Süden sowie den Raum rund um Oranienburg. Mit rund 400 Einsatzkräften war die Feuerwehr dort unterwegs - teilweise auch noch in der Nacht. In der Landeshauptstadt waren Hauptverkehrsstraßen überflutet. Ernsthaft Verletzte gab es nach Angaben mehrerer Leitstellen bis zum frühen Morgen nicht.

In den Kreisen Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark hatte die Feuerwehr gegen kurz nach 2.00 Uhr am frühen Freitagmorgen den vorläufig letzten Einsatz. Bis dahin war sie mehr als 200 Mal ausgerückt. Das Technische Hilfswerk unterstützte sie dabei, eine vollgelaufene Werkstatt von den Wassermassen zu befreien. „Wir gehen davon aus, dass sich das Aufkommen am Morgen wieder erhöht, wenn die Menschen aufwachen und ihre vollgelaufenen Keller entdecken“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Immer wieder musste auch das Technische Hilfswerk am späten Donnerstagabend mithelfen, um Häuser, Straßen und ganze Firmen von den Wassermassen freizupumpen. Es kam zu mehreren Unfällen mit Leichtverletzten. Die Feuerwehr hatte die Bevölkerung bereits am späten Nachmittag aufgefordert, vor allem von mehrfachen Notrufen abzusehen, da die Leitungen zeitweise blockiert waren.

Für die Regionalleitstelle Lausitz war ein Schwerpunkt der berlinnahe Raum. So standen am Donnerstag auf Koppeln in und um Schönefeld und Königs Wusterhausen vereinzelt Pferde bis zum Bauch im Wasser, wie ein Sprecher am Abend berichtete. In Wildau war überdies die Zufahrtsstraße zum A10-Center überschwemmt, so dass sie für den Verkehr voll gesperrt wurde.

von svz.de

erstellt am 30.Jun.2017 | 07:34 Uhr