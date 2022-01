Linke Mecklenburg-Vorpommern : Urgestein Peter Ritter will Landesvorsitzender werden

Obwohl Peter Ritter nach 27 Jahren Landtag der Politik Ade gesagt hatte, will er jetzt noch einmal Landesvorsitzender werden. Im Schlepptau hat er eine 21-jährige Politikstudentin.

von Max-Stefan Koslik

19. Januar 2022, 15:22 Uhr

Das sei in seiner Lebensplanung nicht vorgesehen gewesen, gibt Peter Ritter offen zu. Mehr noch: „Meine Familie hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.“ Klar nach 27 Jahren Landtag. Woche für Woche von Stavenhagen nach Schwerin. Hohe Parteiämter. Nichts, was Peter Ritter nicht gewesen wäre... Das Urgestein der Linken hatte ja bereits zum Ende der letzten Legislatur angekündigt, dass für ihn nach der Landtagswahl im September Schluss sei mit der Politik. Denkste!

Jetzt will er es noch einmal wissen: Der 62-Jährige will seine Partei retten. Zumindest in MV. Viele hätten ihn angesprochen, viele Dinge hätten ihn zu dem Schritt bewogen. Ritter zählt dazu die „grottenschlechten Wahlergebnisse“.

Linke verliert Wähler an die SPD und den Friedhof

Nicht nur im Bund, auch bei der Landtagswahl fuhr die Linke ihr schlechtestes Ergebnis ein. Die Partei ist überaltert und verfängt bei den Jugendlichen nicht. Erst kürzlich hatten die Parteienforscher Prof. Dr. Wolfgang Muno und Dr. Jan Müller von der Universität Rostock in einer Studie zur Landtagswahl festgestellt, dass die Linke ihre Wähler an die SPD und den Friedhof verliere.

Und in zwei Jahren sind Kommunalwahlen in MV. „Da kann ich doch jetzt nicht sagen, macht euren Mist alleine“, wirft Ritter sich selbst ins Geschehen. Am Dienstagabend gab es dazu ein Treffen in Schwerin, am Freitag entscheidet der Landesvorstand. Die aktuellen Linken-Vorsitzenden Wenke Brüdgam und Torsten Koplin haben abgewunken.

Innerparteiliche Debatte läuft bereits

Natürlich gibt es in der Partei auch Stimmen, die die Kandidatur Ritters als rückwärtsgewandtes Signal sehen. Da geht es weniger darum, dass er bereits zu tiefsten DDR-Zeiten SED-Mitglied war, sondern vielmehr darum, dass er für die alte Führungsmannschaft um Helmut Holter, heute Bildungsminister in Thüringen, oder auch Ex-Umweltminister Wolfgang Methling stehe. Kreisvorsitzende runzeln die Stirn, wollen aber nicht genannt werden.

Petter Ritter hatte nie 100-Prozent-Ergebnisse in der Partei. Sein bestes Resultat als Landesvorsitzender waren 77 Prozent der Delegiertenstimmen. Ritter winkt ab: „Es wird keinen Rollback geben, sondern Fortschritt ins digitale Zeitalter.“ Das nimmt man ihn ab. In der letzten Landtagsfraktion galt er als Twitter-König, der in Landtagssitzungen Abgeordnete anderer Parteien mit beißenden Kommentaren überzog.

Mehr Aufmerksamkeit für junge Themen

An Ritters Seite bewirbt sich die Politikstudentin Vanessa Müller von der Linksjugend solid. Die 21-Jährige hat ihr Abitur in Schwerin gemacht und war Praktikantin in der Landtagsfraktion der Linken. „Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende haben eigene Interessen, Sorgen und Gedanken. Ich möchte ihre Themen in den Mittelpunkt meiner Arbeit stellen“, sagt sie.