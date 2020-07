Vegetarische Optionen bitte!

von svz.de

13. Juli 2020, 17:57 Uhr

Vergangenen Donnerstag ging ich in eine Bäckerei in Schwerin, um mir auf meinem Weg nach Berlin ein belegtes Brötchen zu kaufen. Als ich die Verkäuferin fragte, ob sie mir Käse auf mein Brötchen legen könne, guckte sie mich verdutzt an und sagte:„Wir haben nur Wurst, Schinken, Fleischwurst, Schinkenwurst, Kassler und Mett.“ Auf diese Antwort guckte ich sie wiederum etwas perplex an, immerhin esse ich seit ein paar Jahren kein Fleisch mehr und war verwundert, dass es überhaupt so viele verschiedene Arten von Wurst gibt. Nachdem ich mich schließlich mit dem Gedanken abgefunden hatte, dass es einen Unterschied zwischen Schinken und Schinkenwurst gibt, entschied ich mich für ein Brötchen mit Margarine und Salat. Die ganze, fast schon satirische, Situation vergaß ich, bis ich ein paar Tage später einen Milchkaffee in Berlin bestellte und die Verkäuferin mir sagte: „Wir haben Hafer-, Mandel-, Kuh-, Soya- und Erbsenmilch.“ und mich dabei erwartungsvoll anguckte. Ich fühlte mich an die Situation in Schwerin zurückversetzt und fragte mich, ob ich noch im selben Land oder Universum sei.

Oft habe ich Mecklenburg-Vorpommern beherzt verteidigt, wenn ich gefragt wurde, ob in meiner Heimat nicht alles 20 Jahre später ankommt. Ich bin auch davon überzeugt, dass hier alles schon fünf Jahre später ankommt, aber Menschen, die aus religiösen, ökologischen oder kulturellen Gründen kein Fleisch essen, gibt es schon länger als fünf Jahre. Und auch wenn ein Verzicht alleine natürlich nicht die Klimafrage löst, ist es wichtig, dass wir unseren Fleischkonsum als Gesellschaft reduzieren und überdenken. Nicht nur aus ökologischen Gründen. Das ist aber ganz schön schwierig, wenn es in Restaurants und Bäckereien keine fleischfreie Option gibt (ganz zu schweigen von einer veganen). Sogar Menschen, die gerne mal ein Steak essen, wollen beim Bäcker nicht unbedingt die Tönnies-Fleischwurst essen. Vielleicht können wir also anfangen, in den Gastrobetrieben und auch bei Veranstaltungen mit Verpflegung ein bisschen mehr auf vegetarische Optionen zu achten.