Polizei MV : Verwunderung über Drohnenpläne

Die Pläne des Innenministeriums werfen viele Fragen auf

von Udo Roll

06. Februar 2018, 05:00 Uhr

Mit seinen Plänen zum Einsatz von Drohnen für polizeiliche Zwecke hat Innenminister Lorenz Caffier (CDU) offenbar den Regierungspartner SPD überrumpelt: Die Sozialdemokraten waren jedenfalls sehr überrascht, dass Caffier der Polizei in MV zwei unbemannte Fluggeräte mit hochauflösenden Kameras zu einem Stückpreis von jeweils 50 000 Euro spendieren möchte. Es sei schön, wenn der Innenminister solche Ideen habe, nur wäre es gut, darüber auch den Regierungspartner in Kenntnis zu setzen, gab sich SPD-Innenexperte Manfred Dachner leicht zerknirscht. Es handele sich um eine nicht ganz unerhebliche Investition, die vom Parlament abgesegnet werden müsse. „Es müssen auch noch Rechtsfragen geklärt werden“, so Dachner weiter.

Mehr zum Thema Sicherheit MV : Polizei plant Einsatz von Drohnen im Land

Der SPD-Innenexperte hatte erst aus unserer Zeitung von den Plänen Caffiers erfahren. Nach Vorstellungen des Innenministeriums in MV soll die Polizei künftig Drohnen zum Aufspüren von Cannabisplantagen, für die Suche nach Vermissten, aber auch bei der Leitung und Koordinierung von Großeinsätzen einsetzen. Eine erst vor kurzem eingerichtete Arbeitsgruppe wurde damit beauftragt, die rechtlichen Voraussetzungen und Einsatzmöglichkeiten von Drohnen für polizeiliche Zwecke zu prüfen. Für die Anschaffung der Technik sind in den nächsten beiden Jahren rund 100 000 Euro vorgesehen.

Kritik an der Informationspolitik des Innenministeriums übte auch Peter Ritter von den Linken. Caffier habe auch den Innenausschuss über das Projekt im Unklaren gelassen. „Da gehört das Thema eigentlich hin. Es gibt viele ungeklärte Details, gerade zum Datenschutz“, monierte Ritter gestern. Ihm bereitet vor allem die Vorstellung Bauchschmerzen, dass die „fliegenden Augen“ auch bei Demonstrationen und Protestveranstaltungen aufsteigen könnten und Teilnehmer gefilmt werden. „Das wäre womöglich ein staatlicher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und eine Einschränkung des Demonstrationsrechts“, so Ritter.

Skeptisch reagierte auch der Datenschutzbeauftragte des Landes, Heinz Müller. „Gerade Drohneneinsätze, bei denen womöglich Menschen aufgenommen werden, sind sehr problematisch“, erklärte Müller. Die rechtlichen Hürden dafür lägen sehr hoch. Bei Drohneneinsätzen könnten auch unbeteiligte Dritte ins Visier der Kameras geraten, ohne dass sie davon etwas mitbekämen.

Im Innenministerium kann man die Kritik von SPD und Linke über mangelhafte Auskünfte nicht nachvollziehen. Es habe aus Sicht des Ressorts keine Notwendigkeit bestanden, die Abgeordneten vorab zu informieren, teilte eine Sprecherin dazu mit. „Wenn die Landespolizei Drohnen für den polizeilichen Einsatz einführt, werden selbstverständlich auch die Fraktionen darüber informiert“, sagte die Sprecherin weiter.

Solange will Peter Ritter nicht warten. Er kündigte an, Auskünfte über das Drohnen-Projekt von der Landesregierung einzufordern oder das Thema in den Innenausschuss zu bringen.