13. Herbstempfang von SVZ, SHZ und NOZ : Video: Medien laden zum Berliner Gespräch

Seit Sommer 2016 gehört unsere Zeitung zur Verlagsgruppe NOZ Medien. Mutterhaus dieser zehntgrößten Zeitungsgruppe Deutschlands ist die „Neue Osnabrücker Zeitung“. Zur NOZ-Medien-Familie gehören nun mehr als 30 Tageszeitungstitel, darunter auch die „Schweriner Volkszeitung“ (SVZ). Hinzu kommt ein breites Portfolio an Wochenzeitungen, Magazinen und vor allem digitalen Angeboten. Die Tageszeitungstitel arbeiten bei den überregionalen Themen seit Anfang November in einer Gemeinschaftsredaktion über die Verbreitungsgebiete in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hinweg zusammen. Das Berliner Büro der NOZ versorgt alle Titel der Gruppe mit Nachrichten, Hintergrundberichten und Interviews aus der Bundeshauptstadt. Die kollegiale Kooperation bietet Zugang zu einem deutlich größeren Korrespondenten- und Autorenpool. Dank der Zusammenarbeit wird in die Redaktionen investiert. So baut die SVZ die landespolitische Berichterstattung deutlich aus. Desweiteren entsteht gerade eine gemeinsame digitale Zentralredaktion sowie eine Forschungs- und Entwicklungs-Einheit in der Medienstadt Hamburg, die für alle Verlage der Gruppe digitale Inhalte und Geschäftsmodelle entwickeln wird. Zudem wachsen die digitalen Redaktionen an den einzelnen Verlagsstandorten, auch in Schwerin. Zusammen erreichen die Zeitungen der NOZ Medien Gruppe täglich rund 2,5 Millionen Leser. Über 3000 Mitarbeiter arbeiten an den Standorten in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Zeitungen der Mediengruppe erreichen 2,5 Millionen Leser täglich. Die gemeinsame Auflage liegt bei einer Million Exemplaren. msei/ew