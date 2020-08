Heute im Landtag : Viel Brisanz am zweiten Tag

von Uwe Reißenweber

26. August 2020, 17:23 Uhr

Gleich drei Dringlichkeitsanträge zur Situation der MV Werften beschäftigen heute das Parlament – zwei von Linken und AfD, einer von den rot-schwarzen Koalitionären. Alle drei werden in einer so genannten verbundenen Aussprache debattiert. Damit nicht genug an Brisanz: Die AfD fordert Elektroschocker für Streifenpolizisten, die CDU will der Polizei öffentlich den Rücken stärken und die Linke fordert einen Kinderschutzbeauftragten. Außerdem: Große Debatte um die US-Sanktionsdrohungen wegen Nord Stream 2.