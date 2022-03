Kommunen : Viele Risiken: Bundesgartenschau 2025 in Rostock gefährdet

Von Beginn an war die Bundesgartenschau des Jahres 2025 in Rostock umstritten. Schon die Corona-Pandemie beeinträchtigte das Stadtentwicklungsprojekt. Nun kommen weitere Probleme hinzu.

Die Eröffnung der Bundesgartenschau in Rostock wie geplant im April 2025 scheint gefährdet. „Die Risikoliste wird länger und keiner kann so tun, als wäre das eine Überraschung“, sagte die Vorsitzende der Linken-Bürgerschaftsfraktion, Eva-Maria Kröger, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Es werde Zeit, dass sich alle Beteiligten an einen Tisch set...

