Integration : Viele Verbesserungen für Ukraine-Flüchtlinge in Hansemesse

Die Menschen aus der Ukraine haben vielfach traumatische Erlebnisse hinter sich. In der Rostocker Hansemesse können manche von ihnen erstmal Ruhe und Geborgenheit finden. Hilfe wird weiter gebraucht - vor allem eine Sache wird aktuell viel benötigt.

Die Atmosphäre in der riesigen Rostocker Hansemesse ist ruhig und entspannt. In der Notunterkunft der Hansestadt kümmern sich Mütter um ihre Kleinkinder, die größeren Kinder spielen Ball oder malen im Eingangsbereich zusammen mit Helfern des Deutschen Roten Kreuzes. Gut 200 Flüchtlinge aus der Ukraine leben dort aktuell, als am Mittwoch die Integration...

