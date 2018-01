Regierungsbildung : Vier Verhandler aus MV beim Groko-Poker dabei

von Udo Roll

22. Januar 2018, 21:00 Uhr

Die Einladung nach Berlin kam am Sonntag, und sie kam für Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Vincent Kokert „sehr überraschend“ – der 39-jährige Landespolitiker ist für die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU erstmals in die Hauptverhandlungsgruppe der Christdemokraten berufen worden.

In der Runde der CDU-Chefverhandler ist Kokert der jüngste Teilnehmer. „Ich habe noch keine Vorstellung, wie das abläuft“, gab er gestern gegenüber unserer Redaktion zu. Die Verhandlungen würden aber vermutlich ein Ritt auf der Rasierklinge werden. Damit würden sich auch weitere Kampfansagen und Belehrungen der CSU in Richtung SPD verbieten. „Häme und Spott aus Bayern sind nicht hilfreich“, sagte Kokert .

Für die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin forderte der CDU-Landeschef gegenseitigen Respekt und Kompromissbereitschaft auf allen Seiten. Das zwischen Union und SPD vereinbarte Sondierungspapier sei Richtschnur für die nun beginnenden Verhandlungen, nicht aber schon deren Ergebnis. „Auch wir haben noch Verhandlungsbedarf“, so Kokert.

Am Ende muss aus Kokerts Sicht ein Vertrag stehen, der neue Ideen für Deutschland beinhalte, in dem beide Seiten ihre Ideen wiederfänden. Wer an einer Stelle seine Inhalte stärker durchsetzen wolle, müsse an anderer Stelle zurückstecken. Für Mecklenburg-Vorpommern wolle er so „viel wie möglich“ herausholen. Bei der Bildung und den Finanzen der Kommunen gebe es große Baustellen. „Da brauchen wir den Bund“, so der CDU-Landeschef.

Mitverhandeln über eine Neuauflage einer schwarz-roten Regierung wird – neben Angela Merkel mit Wahlkreis in Vorpommern – auch der CDU-Bundestagsabgeordnete und Chefhaushälter der Unions-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg. Der Parlamentarier aus Ribnitz-Damgarten wurde in die Arbeitsgruppe für Haushalt und Finanzen berufen. Die Landes-SPD wird ihr derzeit prominentestes Mitglied nach Berlin schicken: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Sie ist die einzige SPD-Politikerin aus MV, die an den Verhandlungen beteiligt ist.