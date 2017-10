Ostdeutsche Vogelstatistik : Vogelfrei für zwei Wochen auf der Insel

Der Name der ostdeutschen Beringungszentrale Hiddensee in Greifswald leitet sich von der Schwesterinsel bei Rügen ab, auf der 1936 eine Vogelwarte als ornithologisches Forschungsinstitut der Universität Greifswald gegründet wurde.

Rund 300 ausgebildete Beringungshelfer und ehrenamtliche Vogelschützer kennzeichnen jedes Jahr in ihrer Freizeit in den Schutzgebieten der neuen Länder rund 110 000 Vögel von über 200 Arten. Das seit 1977 digital geführte Archiv für Ostdeutschlands Vogelwelt umfasst die Datensätze von 5,7 Millionen gekennzeichneten Vögeln und 720 000 beringten Vögeln, die wiedergefunden wurden.

In Deutschland gibt es außerdem seit 1901 die Beringungszentralen Vogelwarte Helgoland in Wilhelmshaven und Radolfzell am Bodensee.

Der Däne Hans Christian Mortensen war der erste, der ab 1899 in größerem Umfang für die Wissenschaft Vögel beringte. 1901 begann Prof. Johannes Thienemann in der Vogelwarte Rossitten auf der Kurischen Nehrung mit dem Beringen von Vögeln zu Forschungszwecken.