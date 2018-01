Urteil im Immobilienskandal : Volkssolidarität muss Anleger auszahlen

Heutiges OLG-Urteil hilft nur wenigen der vom Immobilienskandal Betroffenen Komisch, wenn ein Betrüger vortäuscht, der Enkel eines Seniors zu sein, um ihn in krimineller Absicht um sein Erspartes zu bringen, dann ist schnell klar, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Wenn eine Tochtergesellschaft eines Sozialverbandes den Ruf seiner Mutter nutzt, um damit Leute um ihr Geld zu bringen, dann braucht es langwierige Gerichtsverfahren, um die Schuld zu beweisen und den Schuldigen zu finden. Insofern ist das heutige Urteil des Oberlandesgerichtes Rostock keineswegs der später Sieg der Gerechtigkeit. Er betrifft nämlich nicht die Hunderten im Namen der Volkssolidarität in Güstrow und Bad Doberan geschädigten Bürger, die im Vertrauen auf den guten Ruf des Sozialverbandes und seiner Vertreter vor Ort ihr Geld verloren. Die allermeisten der Opfer der Betrüger haben längst aufgegeben bzw. für einen Apfel und ein Ei auf ihre Ansprüche verzichtet. Und nicht wenige dürften zudem über den nunmehr zehnjährigen Gerichtsweg bereits verstorben sein. Seit 2009 streiten geprellte Anleger um ihr Geld, das sie seit Anfang des Jahrtausends in dem Sozialimmobilien-Fonds angelegt hatten. Vor allem ältere Menschen. Angeblich sollten Pflegeheime oder Jugendclubs davon finanziert werden. Das Renditeversprechen lag bei fünf bis sechs Prozent. Aber es kam schnell zur Schieflage. Immer neue Anleger mussten her, die nach einem Schneeballprinzip alte Ansprüche bedienen sollten. 2009 gingen die Fonds in Insolvenz. Von den einst 1600 Anlegern haben bislang nur wenige ihr Geld wiedergesehen. Und auch jetzt haben nur jene eine Chance, die rechtzeitig juristische Schritte einleiteten. Soweit, so schlecht. Den beiden Kreisverbänden der Volkssolidarität in Güstrow und Bad Doberan gelang es bislang bestens, jegliche Schuld von sich zu weisen. Landesverband, oder gar Bundesverband – Fehlanzeige. Zwar hat der Landesverband mit seinen knapp 50 000 Mitgliedern 2012 seine Satzung dahingehend geändert, dass der Landesvorstand bei Unregelmäßigkeiten unverzüglich zu informieren und dann auch zu Prüfungen berechtigt ist, aber das hilft den Betrogenen nicht. Und ob das vorbeugende Wirkung hat, dürfte auch bezweifelt werden. „Füreinander – Miteinander“, lautet das Leitmotiv der Volkssolidarität. Der in den ostdeutschen Ländern angesehene Sozialverband versteht sich als Heimat von Menschen, die Solidarität brauchen und geben. An diesem Skandal zeigt sich sein anderes Gesicht.