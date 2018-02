Termine-Top-5 : Vom Eisbaden bis zur Verdi-Oper

Highlights aus unserer Event-Datenbank

02. Februar 2018, 20:00 Uhr

Eisbaden, Winterreiten und Lagerfeuer in Warnemünde

Der große Winterspaß für die ganze Familie hat viele Überraschungen parat: Winterreiten, Eisfasching und das große Drachenfest haben die Veranstalter geplant. Rund um den Warnemünder Leuchtturm, auf der Promenade sowie am Ostseestrand kommen Groß und Klein auf ihre Kosten. Das Ostsee-Panorama dürfen Besucher in Strandkörben am Lagerfeuer unterhalb des Teepotts genießen. Für Pferdefreunde wartet das Winterreiten und als besonderer Hingucker die Kamele Yuri und Mustafa. Wer sich traut, darf sich zwischen die Höcker schwingen und sich wie ein Scheich im Wüstensand fühlen. Am Strand und auf der Promenade werden an allen drei Tagen kulinarische Schlemmereien und Livemusik geboten.

Stadthalle wird zu Hüpfburgenland

Zum Beginn der Winterferien verwandelt sich die Parchimer Stadthalle in einen Sport- und Spielplatz. Das Abenteuer-Hüpfburgenland kommt zum ersten Mal nach Parchim und bringt unter anderem 15 Riesen-Hüpfburgen sowie weiteren Attraktionen wie Riesenrutsche, Wabbelberg, Kletterberg, Trampolin und Bällebad mit

Väterchen Frost in Wittenberge

Auf seiner Winterwanderung kommt Väterchen Frost aus Russland auch nach Wittenberge. Zwei anmutige Schneeflöckchen begleiten ihn dabei und begeben sich auf Entdeckungstour durch Wittenberges Altstadt. Väterchen Frost trifft auf märchenhafte Gestalten und Personen aus der Stadtgeschichte und erfährt dabei Wissenswertes und Sagenhaftes aus längst vergangenen Tagen. Am Ende der Tour mit einer Vielzahl an Akteuren wartet ein Rätsel darauf, vom Publikum gelöst zu werden.

Musikgeschichte in Güstrow

In der Musikkneipe „Schnick Schnack“ n Güstrow ist am Sonnabend Rockmusik zu hören. Das Trio „Homefield Four“ präsentiert seine Musik unter dem Titel „The Spirit of 70’s Rock“. Bei ihrer Show bewegen sich die Künstler durch die letzten vier Dekaden Musikgeschichte und entdeckten für ihr facettenreiches Programm viele teils vergessen geglaubte Songperlen, wie Nils Lofgrens „No Mercy“.

Intrigen und Eifersucht mit tödlichen Folgen

Im Großen Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters wird Sonnabend die Oper „Otello“ aufgeführt. Siegreich kehrt der Flottenbefehlshaber Otello (Christian Juslin) aus einer Schlacht zurück. Er bemerkt nicht, wie sich seine Widersacher formieren. Aufgrund der Hautfarbe angefeindet, missgönnt man ihm vor allem die Liebesbeziehung zu Desdemona (Karen Leiber). Der Offizier Jago (Yoontaek Rhim) plant, ihn mit einer diabolischen Intrige zu Fall zu bringen: Er weckt in Otello mit fingierten Indizien Zweifel an der Treue Desdemonas. Otello gerät in eine Abwärtsspirale aus Hass und Verzweiflung mit tödlichen Folgen.

