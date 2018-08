Landwirtschaft in MV : Vom Markt zur Umwelt

Agrarminister Till Backhaus verlangt Umorientierung

von Birgit Sander

16. August 2018, 21:00 Uhr

Die europäische Agrarpolitik muss nach Ansicht von Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) stärker auf den Natur- und Umweltschutz ausgerichtet werden. In einem Gespräch mit dem Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth, in Wieck auf dem Darß sagte er gestern, extreme Witterungsereignisse wie die Trockenheit in diesem Jahr oder die Überflutungen von 2017 würden immer häufiger werden. Der Ausgleich der Schäden überfordere Landwirte und Gesellschaft.

„Deshalb muss der bisherigen Marktorientierung in der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik eine klare Umweltorientierung entgegengesetzt werden“, forderte Backhaus. Entsprechende Vorschläge zur EU-Agrarpolitik in der neuen Förderperiode nach 2020 hatte der Minister bereits im Dezember 2017 vorgelegt.

Mittel müssen erst umorganisiert werden

Flasbarth sagte, finanzielle Mittel stünden in der EU-Agrarförderung bereit. Diese müsse aber entsprechend umorganisiert werden. Da viele Umwelt- und Naturschutzleistungen der Landwirte auch der Klimaanpassung dienen, sollten die EU-Gelder für die Landwirtschaft endlich stärker an diese Umweltleistungen geknüpft werden.

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) bleibe trotz anstehender Kürzungen nach 2020 einer der größten Haushaltsposten der EU. Öffentliche Zahlungen an die Landwirtschaft seien aber dauerhaft nur akzeptabel, wenn im Gegenzug Klima- und Umweltmaßnahmen in den Landbau integriert würden. Für öffentliches Geld sollten auch öffentliche Leistungen erbracht werden, waren sich Backhaus und Flasbarth einig.

Einst militärisch genutzte Flächen erhalten

Am Nachmittag stand im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft die Besichtigung des neukonzipierten Küstenschutzsystems Ostzingst und die Sundische Wiese auf dem Besuchsprogramm, die seit diesem Jahr renaturiert wird. Beide Projekte sollen helfen, die vielfältige Flora und Fauna in dem einst militärisch genutzten Gebiet zu erhalten. Nach der heftigen Sturmflut vor eineinhalb Jahren waren Küstenabschnitte auf der Halbinsel besonders in Mitleidenschaft gezogen worden.

Landesweit waren zur Beseitigung der Schäden 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Der Ausbaubedarf der Küstenschutzsysteme im Nordosten wurde Angaben aus dem Herbst 2017 zufolge auf rund 400 Millionen Euro geschätzt.