Termine-Top-5 : Vom Strandkorb-Sprint bis zur Hochzeitsplanung

26. Januar 2018, 20:00 Uhr

Schnellste Strandkorb-Sprinter gesucht

Das vierte Januar­wochenende steht auf Usedom ganz traditionell im Zeichen des eisigen Strand­vergnügens mit einem sportlich-kuriosen Höhepunkt - den Weltmeisterschaften im Strandkorbsprint. 2018 wird die Strandkorb-Sprint-WM erstmalig am Strand in Ahlbeck auf Usedom ausgetragen. Es erwarten Sie sportliche Leistungen der Extraklasse. Den Weltmeistertitel sichert sich das Team, das am schnellsten gemeinsam mit dem Strandkorb eine Strecke von 20 Metern zurücklegt.

Ulla Meinecke Band in Güstrow

Quer durch alle Bundesländer bis nach Österreich tourt die Ulla Meinecke Band. Nun sind sie im Ernst-Barlach-Theater in Güstrow zu sehen und vor allem zu hören. Ulla Meineckes Texte sind bildstark und funktionieren wie kleine Filme. Gute Texte, neu arrangierte Songs und überraschende Moderationen warten auf die Besucher. Das Konzert beginnt am Sonnabend um 19.30 Uhr.

Von Hochzeitskleid bis Brautschuh in Rostock

Neuheiten und Trends rund ums Heiraten und Feiern präsentiert die 19. Hochzeitsmesse, die vom 27. bis 28. Januar in der Hanse Messe in Rostock-Schmarl stattfindet. Vor Ort bieten 120 Aussteller von A wie A-Linie, über M wie Männertraum bis hin zu Z wie Zepterstrauß alles für das perfekte Fest.

Helmut Lotti gibt sein Comeback in Schwerin

Helmut Lotti feiert im Herbst 2016 nach einer musikalischen Auszeit mit „The Comeback Album“ seine lang erwartete Rückkehr nach Deutschland. Nun ist der belgische Crossover- und Popsänger am Sonnabend in der Sport- und Kongresshalle Schwerin zu Gast.

Neustadt-Glewe wählt neues Burgfräulein

Die Burgfräuleinwahl ist in Neustadt-Glewe bereits zu einer festen Tradition geworden. Bereits zum 20. Mal findet sie am Sonnabend auf der örtlichen Burg statt. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der seit Jahren durch das Burgfest bekannten Musikgruppe "Satolstelamanderfanz".

