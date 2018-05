Termine-Top-5 : Von Culcha Candela bis zu den Wikingern

Highlights aus unserer Event-Datenbank

18. Mai 2018, 20:00 Uhr

MV-Tag

Heute Abend startet in Rostock der MV-Tag. Los geht es mit einem bunten Party-Programm von Ostseewelle-Moderator und DJ Alex Stuth. Am Sonnabend und Sonntag finden in der Hansestadt dann zahlreiche Veranstaltungen, wie das Konzert von Culcha Candela statt.

Kunst offen

Wenn der Frühling zeitig kommt, dann fällt Pfingsten in die Zeit der Rapsblüte. Allein der Anblick der gelben Felder ist für viele ein Anlass zu einem Ausflug. Doch auch die Kunst lockt an diesem verlängerten Wochenende: Künstlerinnen und Künstler in Mecklenburg-Vorpommern öffnen ihre Ateliers, Werkstätten und Galerien. Da heißt es Picknickkorb packen, Freunde und Familie schnappen und los geht´s zu einer Landpartie. Mehr als 800 Künstler an über 500 Orten beteiligen sich, sodass Gäste offene Türen vorfinden, selbst in den dünn besiedelten Landstrichen. Von Malerei bis Fotografie, von Textilem bis zur Plastik, von der Keramik bis zum Schmuck reicht das Angebot von KunstOffen.

Mühlentag

Am Pfingstmonat lädt der Mühlenverein Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) traditionell zum „Deutschen Mühlentag“ ein. Insgesamt 16 Wind-, Wasser- und Motormühlen öffnen landesweit an diesem Tag ihre Türen, lassen die Flügel und Wasserräder drehen, laden Gäste zu Führungen und kleinen Festen ein.

Am Mühlentag beteiligten sich in den Vorjahren beispielsweise das Mühlenensemble in Woldegk, die Windmühle Altkalen, die Wassermühlen Hanshagen und Kuchelmiß, die Schleifmühle in Schwerin, die Bockwindmühlen in Eldena und Pudagla, die Schwedenmühle in Anklam und das Mühlenensemble inWolödegk.

Bergring Teterow - Auerhahnpokal

Der Bergring erwartet seine Gäste zur 98.Auflage seines Bestehens, diesmal als Eintagesveranstaltung. Wie schon aus den Medien bekannt, beschloss der Vorstand des traditionsreichen Teterower Motorsportclubs, den Samstag auf Grund der in der Vergangenheit nicht ausreichenden Zuschauerzahlen komplett als Veranstaltungstag auf dem Bergring zu streichen.

Für die Besucher des internationalen Grasbahnrennens heißt es 2018, etwas früher aufzustehen und anzureisen als sonst, denn es geht am Pfingstsonntag schon früh „zur Sache“!

Das Training beginnt bereits um 8 Uhr, die Eröffnung mit Vorstellung der Fahrer steht für 11 Uhr auf dem Programm. Eine Stunde später fällt wie gewohnt der Startschuss!

Die Welt der Wikinger

Im Archäologischen Freilichtmuseum Groß Raden sind am Wochenende die Wikinger los. Die Gruppen "Schildwall" und "Valhalla" geben Einblicke in das mittelalterliche Leben und ihre Kampftechniken.

